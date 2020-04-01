Минкомсвязь предложила создать сервис по покупке рецептурных лекарств на портале госуслуг

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь предложила реализовать сервис по покупке рецептурных лекарств через портал госуслуг. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Также мы считаем, что необходимо в ближайшее время ввести сервис оформления электронного больничного, а также оформление электронного рецепта. Принято решение по дистанционной покупке безрецептурных лекарственных средств, но покупка по рецептам все равно требует обращения и похода в аптеку. Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане", - сказал он.

В среду Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов. Согласно поправкам ко второму чтению, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года.

Правительство должно будет разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а также ввести требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов. Нововведение не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Продавать лекарства онлайн смогут только аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от федерального органа исполнительной власти.