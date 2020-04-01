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Российский экспорт продукции АПК к 2030 году может превысить $45 млрд

По оценкам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за этот период увеличится практически на треть

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Экспорт Россией продукции АПК к 2030 году может превысить $45 млрд, рост производства сельхозпродукции составит более 25%. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В соответствии со стратегией в рамках государственной программы развития АПК мы планируем к 2030 году: первое - рост производства сельхозпродукции составит более 25%, второе - экспорт продукции АПК может превысить $45 млрд", - сказал он.

По оценкам министра, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за этот период увеличится практически на треть. Валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, увеличится почти в два раза и может составить до 7 трлн руб. Говоря о показателях, которых планируется достигнуть в ключевых подотраслях агропромышленного комплекса, министр отметил, что в растениеводстве по сравнению со средними многолетними значениями планируется следующий прирост: производство зерна - на 26,4 млн тонн, масличных культур - на 15,8 млн тонн, производство овощей - на 2,3 млн тонн. В животноводстве по отношению к средним многолетним значениям ожидается рост производства скота и птицы более чем на 3 млн тонн.

"Особо отмечу, что по молоку планируем рост почти на 6 млн тонн", - сказал Патрушев. В части госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса Минсельхоз также планирует, что объем добычи водных биологических ресурсов достигнет 5,4 млн тонн. Валовая добавленная стоимость по направлению рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки увеличится почти на 80%, до 418 млрд руб., сообщил министр.

"Хочу отметить, что будущее российского агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов напрямую зависит от внедрения цифровых технологий, мы также заложили это в стратегию. К 2030 году прогнозируем, что 100% операций по предоставлению господдержки аграриям будут осуществляться в цифровом виде. То есть, с сельхозтоваропроизводителей будет снята огромная бюрократическая нагрузка, что особенно важно при проведении сезонных полевых работ, когда времени на обход инстанций попросту нет", - заметил он.я

По его словам, учитывая, что по цифровизация системы господдержки в АПК стартует буквально с этого месяца, в апреле будут заключены первые контракты. Уже в 2022 году 75% субсидий и 50% льготных кредитов можно будет получить в режиме онлайн, пообещал министр.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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