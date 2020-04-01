Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы снизились в среду по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 973,65 пункта (4,44%) и остановился на отметке 20 943,51 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 114,09 пункта (4,41%) и оказался на отметке 2 470,50 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 339,52 пункта (4,41%), до 7 360,58 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на 0,54 доллара (2,64%), до 21,02 доллара.

Как полагает вице-президент отдела по торговле ценными бумагами в компании Schwab Center Рэнди Фредерик, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса может нанести экономике США больший ущерб, чем ожидалось ранее. "Сейчас все стремятся сохранить ликвидность и иметь больший объем наличности", - приводит слова Фредерика газета The Wall Street Journal.