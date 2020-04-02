Би-би-си: British Airways может временно сократить 36 тыс. сотрудников из-за коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного сокращения 36 тыс. своих сотрудников. Об этом сообщила вечером в среду вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, компания получила принципиальное согласие на осуществление данной меры от профсоюза Unite, стороны прорабатывают детали соглашения. Отмечается, что речь не идет об увольнении сотрудников, их обязуют лишь временно приостановить работу. Всего сокращение затронет 80% воздушных экипажей, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.

31 марта British Airways информировала, что временно прекратит осуществлять рейсы из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией коронавируса.

По данным, обнародованным 31 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено 25 150 случаев заражения коронавирусом, 1 808 человек умерли. 23 марта в стране был введен карантин.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.