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Проведение зерновых интервенций начнется 13 апреля

Минсельхоз планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ в рамках государственных интервенций планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок, предварительная дата начала торгов - 13 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Аккредитация участников для проведения интервенций начнется 6 апреля, предварительная дата начала торгов - 13 апреля. В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - сообщили в Минсельхозе.

О намерении провести товарные зерновые интервенции с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 годы Минсельхоз сообщил 27 марта. Затем министерство начало подготовку к проведению данного мероприятия.

3 февраля Минсельхоз предложил уровни цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2020-2021 годах будут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции урожаев зерна 2018 и 2019 годов.

Как отмечается в документе, для проведения интервенций на рынке зерна (на период со вступления приказа в силу и по 30 июня 2021 года) цена на пшеницу III класса может быть установлена в диапазоне 6,5-7,2 тыс. руб. за т с учетом НДС и 7,15-7,92 тыс. руб. без учета НДС в зависимости от региона; на мягкую пшеницу IV класса - 5,9-6,8 тыс. руб. за т с учетом НДС и 6,49-7,48 тыс. руб. за т без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 5,6-6,4 тыс. руб. за т с учетом НДС и 6,16-7,04 тыс. руб. за т без учета НДС.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью, после поступления урожая на рынок, цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их, а зимой и весной, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из интервенционного фонда.

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