{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин Белоруссии предлагает выделить более $42 млн на поддержку экономики из-за пандемии

Пакет мер предусматривает поддержку некоторых секторов экономики, в которых работает 550 тыс. человек

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белорусское правительство направило президенту пакет предложений по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, который предполагает выделение на эти цели около 110 млн белорусских рублей (более $42 млн). Об этом сообщил журналистам в четверг премьер-министр Сергей Румас.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение главы государства. Трудно просчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 млн рублей", - приводит слова премьер-министра агентство БелТА. По его словам, пакет включает "целый ряд мер в денежно-кредитной и пруденциальной политике, поддержки реального сектора экономики".

По словам премьер-министра, пакет мер предусматривает поддержку ряда секторов экономики, в которых работает 550 тыс. человек. "Поэтому глава государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные госорганы. Правительство ожидает, что наши коллеги из администрации президента, комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания господдержки, и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения", - отметил Румас.

"Правительство уже имеет видение и по второму пакету [мер]", - сообщил глава кабмина. Он будет касаться поддержки промышленности и строительства.

Всего, по данным кабмина республики, прорабатывается порядка пяти пакетов мер поддержки.

Теги
БелоруссияРумас, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Более 70 тыс. клиентов обратились в ВТБ за последнюю неделю за реструктуризацией кредитов
По данным банка, 22 тыс. обращений связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС