Кабмин Белоруссии предлагает выделить более $42 млн на поддержку экономики из-за пандемии

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белорусское правительство направило президенту пакет предложений по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, который предполагает выделение на эти цели около 110 млн белорусских рублей (более $42 млн). Об этом сообщил журналистам в четверг премьер-министр Сергей Румас.

"Комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение главы государства. Трудно просчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 млн рублей", - приводит слова премьер-министра агентство БелТА. По его словам, пакет включает "целый ряд мер в денежно-кредитной и пруденциальной политике, поддержки реального сектора экономики".

По словам премьер-министра, пакет мер предусматривает поддержку ряда секторов экономики, в которых работает 550 тыс. человек. "Поэтому глава государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные госорганы. Правительство ожидает, что наши коллеги из администрации президента, комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания господдержки, и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения", - отметил Румас.

"Правительство уже имеет видение и по второму пакету [мер]", - сообщил глава кабмина. Он будет касаться поддержки промышленности и строительства.

Всего, по данным кабмина республики, прорабатывается порядка пяти пакетов мер поддержки.