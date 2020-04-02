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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко считает, что закрывать все производства поголовно не нужно

Спикер СФ также призвала руководство субъектов федерации брать на себя ответственность

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не нужно останавливать работу предприятий, готовых взять на себя ответственность за здоровье своих сотрудников и правильно организовать работу, даже если это предприятие не связано с непрерывным производством.

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"Что касается нерабочих недель, здесь надо подходить взвешенно. И там, где руководители готовы взять на себя ответственность за здоровье своих работников, заранее их протестировать, обеспечить медицинское сопровождение, готовым взять эту ответственность и организовать правильно работу, мое личное мнение - нельзя поголовно все закрывать. Потому что и так последствия уже тяжелые, но если мы будем усугублять дальше, будет очень сложно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

Она также призвала руководство субъектов федерации брать на себя ответственность "и в зависимости от развития ситуации в регионе создавать такие условия, чтобы по возможности не остановить работу не только непрерывных производств, но и тех важных производств, строек, которые очень важны для региона". "Думаю, над этим будем работать вместе с правительством", - добавила она, подчеркнув, что эта позиция будет доведена и до правительства, и до руководства страны.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаПандемия коронавируса нового типа
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