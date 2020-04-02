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Пандемия коронавируса нового типа

За две недели 6,6 млн американцев подали заявки на пособия по безработице

В марте 10,4 млн жителей страны потеряли работу, проинформировали в Министерстве труда США
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© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Число заявок в США на получение пособия по безработице из-за распространения коронавируса за последние две недели увеличилось до рекордных 6,6 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства труда страны.

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"На прошлой неделе, закончившейся 28 марта, число заявок выросло на 3 млн 341 тыс., до 6 млн 648 тыс., по сравнению с предыдущей неделей в 3 млн 307 тыс. заявок", - отметили в ведомстве.

Всего за прошлый месяц 10,4 млн американцев потеряли работу и обратились за выплатами.

Президент Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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