Матвиенко поручила сенаторам выяснить у Минсвязи срок появления альтернативы Skype в РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам запросить Минсвязи РФ на предмет появления отечественной системы связи, которая станет альтернативой приложению Skype (принадлежит Microsoft - прим. ТАСС). Такое поручение она дала на заседании палаты в четверг.

"Вы скажите, когда будет разработана и начнет действовать отечественная система связи, чтобы мы пользовались не Skype, а отечественной. То, что они разрабатываются, мы это слышим последние 10 лет. Когда, наконец, мы это сделаем?" - сказала Матвиенко, обращаясь к участвовавшему в заседании замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олегу Иванову.

Он, в свою очередь, отметил, что сейчас ведущими российскими компаниями ведется активная разработка аналогов. "Например, мессенджер наш отечественный, который ничем не хуже других, набирает популярность. Министерство связи, допустим, полностью перешло на отечественные мессенджеры. Думаю, что в дальнейшем популяризация наших сервисов также пойдет нужными темпами, мы постепенно перейдем на наши отечественные ресурсы", - пояснил Иванов, уточнив, что речь о мессенджере TamTam. Он отметил, что население пользуется теми ресурсами, которые появились раньше - отечественные системы есть, но "они не пользуются той популярностью".

"Ответ ваш не принимается, вам "двойка" сегодня. Прошу комитет по экономической политике пригласить Минсвязи и получить предметные ответы", - сказала Матвиенко.