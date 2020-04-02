"Ситимобил" начнет устанавливать перегородки между водителем и пассажиром

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" начнет в тестовом формате устанавливать перегородки между пассажиром и водителем для профилактики распространения коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы долго думали, что еще сделать, чтобы максимально обезопасить поездки. Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго и мы должны принять еще более жесткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Завтра "Ситимобил" начинает тестировать перегородки в автомобилях между пассажирами и водителями, чтобы гарантированно исключить распространение каких-либо вирусов", - сказал ТАСС пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

По его данным, стоимость изготовления первых прототипов перегородок "Ситимобил" берет на себя, а первые подобные машины с перегородкой появятся в городе уже завтра. Также компания начинает активные переговоры с таксопарками - партнерами об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к "Ситимобил".

"Не исключаем, что подобная опция станет постоянной услугой, - все зависит от востребованности. Сейчас в приложении можно выбрать, например, автомобиль, который может передвигаться по полосе для общественного транспорта, или машину, оборудованную детским креслом, или пригодную для перевозки домашних питомцев. Это будет такой же функцией, которую смогут выбрать пассажиры", - пояснил он.