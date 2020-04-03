Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская компания Tesla в первом квартале текущего года поставила покупателям более 88 тыс. электромобилей своего производства. Соответствующие данные содержатся в опубликованной компанией в четверг квартальной отчетности по объемам производства и поставок.

За первые три месяца 2020 года Tesla, несмотря на пандемию нового коронавируса, поставила своим покупателям 88 400 электромобилей. Из них большинство - 76 200 - составляют более компактные Model 3 и Model Y. Кроме того было продано 12 200 электромобилей Model S и Model X. Телекомпания CNBC отмечает, что аналитики предрекали Tesla продажи объемом не более 80 тыс. электромобилей.

Общая производительность заводов Tesla по всему миру составила в первом квартале года 102 672 электромобиля. "Это наши наилучшие показатели за первый квартал", - указывается в заявлении компании, базирующейся в Пало-Альто (штат Калифорния). В прошлом году ей удалось выпустить с конвейера 77 100 автомобилей, из которых были реализованы 63 тыс.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.