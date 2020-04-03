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Пандемия коронавируса нового типа

Yomiuri: в Японии предоставят по $1,85 тыс. семьям, чей доход снизился из-за коронавируса

Утвердить детали нового плана правительство хочет в течение следующей недели, отмечает издание

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено утвердить план финансовой помощи жителям страны, чьи доходы сократились из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri.

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Новые меры предполагают выделение по 200 тыс. иен ($1,85 тыс.) на одно домохозяйство. Претендовать на помощь смогут семьи с низким доходом или те, чей доход в последние месяцы резко упал на фоне распространения вируса. Границы определения того, кто попадает в указанную категорию, не указываются, а заявления на помощь будут приниматься в индивидуальном порядке.

Утвердить детали нового плана правительство хочет в течение следующей недели. Поправки к бюджету на эти цели планируется одобрить к маю, отмечает издание.

К настоящему времени Япония приняла пакет мер объемом около 1 трлн иен ($9,6 млрд) для поддержки компаний в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, Банк Японии (центробанк) объявил о смягчении денежной политики с этой же целью.

В Японии сейчас зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess. Жертвами коронавируса стали 82 человека, включая 11 пассажиров круизного судна. Около 70 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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