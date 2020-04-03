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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Toyota приостановит работу пяти заводов в Японии из-за коронавируса

Возобновление их работы запланировано на период с 6 по 15 апреля

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в Японии автомобилестроительный концерн Toyota Motor принял решение приостановить производство на пяти своих заводах в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Эти предприятия находятся в префектурах Айти и Фукуока. Приостановка приведет к временному прекращению работы семи производственных линий Toyota, расположенных на их территории. В зависимости от завода возобновление работы запланировано на период с 6 по 15 апреля.

В Японии находятся 18 предприятий Toyota. С 23 по 25 апреля компания частично закрыла один из своих основных заводов в префектуре Айти из-за выявления случаев заболевания новым коронавирусом у работавших там сотрудников.

Ранее автоконцерн Nissan продлил до конца апреля остановку работы своего завода в Сандерленде на территории Великобритании, производство на котором было прекращено 17 марта. Это предприятие производило ежегодно около 350 тыс. автомобилей как для британского, так и для общеевропейского рынка. На этот завод приходилось больше четверти всех выпускаемых в королевстве автомобилей.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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