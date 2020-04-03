WSJ: Disney отправит своих сотрудников в США в неоплачиваемый отпуск

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Компания The Walt Disney Company в четверг приняла решение из-за коронавируса отправить работников всех своих отделений на территории США в отпуск без содержания. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вспомогательный персонал начнет уходить в отпуск 19 апреля. Не уточняется, сколько всего человек временно останутся без работы и как долго продлится их отдых. Сотрудники смогут продолжать пользоваться медицинской страховкой. Кроме того, у них будет возможность подать заявку на пособие по безработице.

В понедельник телекомпания CNN проинформировала, что руководители The Walt Disney Company Боб Айгер и Боб Чапек урезали себе зарплаты. О сокращении выплат руководству стало известно после того, как компания объявила о приостановке на неопределенный период работы принадлежащих ей парков развлечений Disneyland в штате Калифорния и Disney World Resort в штате Флорида из-за распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что работа парков будет прекращена до конца марта, однако в минувшую пятницу было решено пока ее не возобновлять. Сразу после того, как об этом решении стало известно, акции компании упали на 8,5%.

Пандемия сказалась не только на работе парков Disney. Из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением инфекции компании пришлось отложить премьеры фильмов "Черная вдова" (Black Widow) и "Мулан" (Mulan). Приостановилась работа над картинами, которые находятся на стадии производства.