{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ростех: РФ нужно не менее 100 тыс. систем обеззараживания воздуха на фоне коронавируса

Корпорация готова производить до 10 тыс. таких устройств в месяц

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российским учреждениям нужно не менее 100 тыс. специальных систем обеззараживания воздуха на фоне распространения коронавируса, Ростех готов производить до 10 тыс. таких устройств в месяц, сообщили ТАСС в госкорпорации.

После удовлетворения начального спроса компания готова перейти на выпуск противомикробных масок, добавили в Ростехе.

"Общий объем рынка устройств для обеззараживания воздуха на первом этапе оценивается не менее чем в 100 тыс. систем - прежде всего, это учреждения здравоохранения и образования", - сообщили в Ростехе.

По словам представителя Ростеха, входящий в госкорпорацию "Раменский приборостроительный завод" сейчас может производить 4 тыс. приборов в месяц и готов увеличивать объемы поставок до 10 тыс. при наличии контрактов. Применяемая в системах технология TIOKRAFT предполагает, что фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.

"Это направление производства сейчас является для нас приоритетным. После того, как первичный спрос будет удовлетворен, мы намерены переключить часть мощностей на производство индивидуальных средств защиты", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Источник: переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе
Собеседник агентства при этом не уточнил, в каком формате они могут быть организованы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС