Ростех: РФ нужно не менее 100 тыс. систем обеззараживания воздуха на фоне коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российским учреждениям нужно не менее 100 тыс. специальных систем обеззараживания воздуха на фоне распространения коронавируса, Ростех готов производить до 10 тыс. таких устройств в месяц, сообщили ТАСС в госкорпорации.

После удовлетворения начального спроса компания готова перейти на выпуск противомикробных масок, добавили в Ростехе.

"Общий объем рынка устройств для обеззараживания воздуха на первом этапе оценивается не менее чем в 100 тыс. систем - прежде всего, это учреждения здравоохранения и образования", - сообщили в Ростехе.

По словам представителя Ростеха, входящий в госкорпорацию "Раменский приборостроительный завод" сейчас может производить 4 тыс. приборов в месяц и готов увеличивать объемы поставок до 10 тыс. при наличии контрактов. Применяемая в системах технология TIOKRAFT предполагает, что фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.

"Это направление производства сейчас является для нас приоритетным. После того, как первичный спрос будет удовлетворен, мы намерены переключить часть мощностей на производство индивидуальных средств защиты", - сказал он.