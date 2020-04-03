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Мировые цены на нефть

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

По данным издания, в число предлагаемых ограничительных мер входят введение пошлин на импортную нефть, приостановка военной помощи Саудовской Аравии и введение тарифов на российские энергоресурсы

ТАСС, 3 апреля. Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии. Таким образом они пытаются заставить власти повлиять на две нефтедобывающие страны, чтобы те сократили добычу, сообщила в пятницу газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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По ее данным, в число предлагаемых ограничительных мер входят введение пошлин на импортную нефть, приостановка военной помощи Саудовской Аравии, введение тарифов на российские энергоресурсы и другие. Рассматривается также отмена существующих пошлин в отношении РФ в случае, если Москва согласится сотрудничать с Вашингтоном.

В четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияМировые цены на нефть
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Источник: переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе
Собеседник агентства при этом не уточнил, в каком формате они могут быть организованы
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