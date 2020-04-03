Белорусские НПЗ начали заключать контракты с нефтяными компаниями РФ по цене $4 за баррель

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали заключать контракты на объемы поставок нефти от российских нефтяных компаний (НК) на апрель, цены на нефть сложились на уровне $4 за баррель. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Вчера, 2 апреля 2020 года, белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от НК на апрель месяц. Всего согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн тонн, - приводятся в сообщении слова Тищенко. - На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Юралс для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель".

В "Белнефтехиме" напомнили, что, как ранее заявляли в Минфине РФ, "они смогут заняться межбюджетными расчетами только после подписания контрактов". "В комментариях сторон не имеется никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям", - отметили в пресс-службе "Белнефтехима".

Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Поставки сырья на белорусские НПЗ не прекращала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Кроме того, Белоруссия продолжает покупку нефти у трейдеров, поставляя ее через порт Клайпеды, а также осуществляет поставки азербайджанской нефти через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды. В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. Румас 24 марта заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. 2 апреля, премьер-министр Белоруссии заявил, что Минск в апреле рассчитывает купить 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.