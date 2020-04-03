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Audi отзывает в России 833 автомобиля модели TT

Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2015 по 2019 год

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус" - официальный представитель Audi в России - отзывает 833 автомобиля модели TT. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2015 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва является то, что в случае дорожно-транспортного происшествия транспортные средства могут получить повреждения топливного бака с последующей потерей их герметичности. В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях", - отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, на кронштейн будет установлена защита компонентов.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

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