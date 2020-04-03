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Пандемия коронавируса нового типа

Минпромторг поручил регионам организовать производство медицинских масок

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров призвал регионы организовать работы по производству медицинских масок и повязок. Об этом говорится в письме министра, направленном 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

"Организовать работу на территории региона по производству и обеспечению населения Российской Федерации гигиеническими масками (повязками). В рамках указанной работы Минпромторгом России разработаны методические разъяснения в части изготовления и реализации гигиенических масок (повязок) и направлены в регионы письмом", - говорится в письме.

ТАСС направил запрос в Минпромторг.

Ранее глава Минпромторга сообщил, что Россия в середине апреля сможет выйти на объем производства в 4 млн различных типов защитных масок в сутки, покрыв ежедневный дефицит и обеспечивая запас в регионах. По его словам, к середине апреля в России должен покрываться ежедневный дефицит, обеспечивая запас в регионах, в медицинских учреждениях и службах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

Также Мантуров отметил, что на сегодняшний день благодаря подключению к производству масок дополнительных предприятий удалось увеличить объем производства на 200 тыс. в сутки, а к 20 апреля эти предприятия будут производить до 500 тыс. масок в сутки.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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