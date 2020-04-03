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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин заявил, что экономическая жизнь России останавливаться не должна

Премьер-министр отметил, что в каждом регионе нужно тщательно подойти к вопросу, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Экономическая жизнь России не должна останавливаться, поэтому в каждом регионе нужно тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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На совместном заседании в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом премьер-министр напомнил, что главам регионов были даны полномочия решать, какой именно режим работы предприятий и учреждений вводить на своих территориях.

"Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна", - сказал Мишустин. Он добавил, что "если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, - их нужно согласовывать с правительством России".

Премьер-министр подчеркнул, что действовать нужно с учетом специфики конкретного региона, "не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения" и "в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции". Главное же, отметил Мишустин, опираться на профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб.

Саму меру о продлении нерабочего периода до 30 апреля глава кабмина назвал абсолютно оправданной, подчеркнув, что она "направлена прежде всего на защиту здоровья людей".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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