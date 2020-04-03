Аграрии на Кубани адаптируются к карантину, не прерывая посевной кампании

В Краснодарском крае с 31 марта начал действовать карантин, который подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу, за исключением выхода в магазин или аптеку. Отменено движение межмуниципального общественного транспорта, а для передвижения на личном необходимо получать специальные пропуска. В соответствии с решением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сельскохозяйственные предприятия вошли в перечень системообразующих, их работа продолжается.

Трудности адаптации

Аграрии Кубани приспосабливаются к условиям работы в период пандемии, оформляя необходимые пропуска и разрабатывая новые способы коммуникации для разъяснения процессов их получения. Их три вида: для транзитного транспорта, для передвижения по территории всего региона, для передвижения внутри муниципального образования.

"Мы обеспокоены процессом оформления пропусков: у нас работают люди, проживающие в разных районах, пока межрайонных пропусков мало. Например, по моему направлению на 3 тыс. человек персонала у нас 13 межрайонных пропусков - сложно работать в таких условиях. Но мы готовимся, так как еду не производить нельзя", - сказал ТАСС руководитель дивизиона круп одного из ведущих российских агрохолдингов "Националь" Алексей Попов.

Руководитель коллективного сельхозпредприятия "Светлогорское", являющегося одним из крупных производителей яблок в Краснодарском крае, Игорь Евдокимов пояснил, что формы пропусков пока меняются, поэтому приходится их постоянно перепечатывать. "Это же не быстрый процесс: отделу кадров нужно собрать данные, напечатать пропуска, подписать, поставить печати, развезти работникам и вручить в руки, потому что по почте же не пошлешь", - пояснил он.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев рассказал ТАСС, что на данный момент идет процесс адаптации к условиям работы в период изоляции, возникающие сложности связаны с тем, что карантин был введен в регионе очень оперативно.

"Организационные моменты возложены на власти районов и министерство сельского хозяйства края. Муниципалитеты приняли постановления, в которых утвердили пернчни хозяйств, которые имеют право работать в условиях карантина. Есть проблемы такого характера: человек живет, например, в Краснодаре, а его хозяйство находится в другом муниципалитете, ему нужно получить пропуск и на выезд из Краснодара, и на перемещение по муниципалитету, где он работает. Все это произошло в авральном режиме, поэтому, я думаю, день-другой и все формы пропусков отшлифуют", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разъяснительную работу для скорейшей отладки этого процесса сейчас ведут не только власти - сами аграрии также присоединились к этому процессу. "Мы создали в мессенджерах площадки для фермеров нашего края, где разъясняем им где, как и какие документы нужно получать для проезда. А так в полях процесс сева идет отлаженно: идет сев яровых культур, свекла почти посеяна, идет сев подсолнечника, кукурузы, сои, ведутся "уходные" работы на озимых и колосовых", - отметил он.

К каким последствиям готовятся аграрии

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности журналистам сообщили, что руководители сельхозпредприятий продолжают подавать заявки на спецпропуска, они обрабатываются, и в приоритетном порядке выдаются разрешения. В первую очередь их получают предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность региона и страны.

"Все работы в полях проходят в штатном режиме. На сегодняшний день посеяно 504 тыс. га яровых культур, что выше уровня прошлого года на 267 тыс. га. В частности, на 96% завершен сев сахарной свеклы, на 36% - подсолнечника. Практически завершена вторая подкормка озимых культур азотными удобрениями, началась обработка гербицидами", - говорится в сообщении ведомства.

При этом директор одного из крупных сахарных заводов на Кубани "Успенский сахарник" Сергей Шатохин сообщил, что в отрасли имеются опасения по поводу последствий пандемии. "Скорее всего, поставщики из-за нерабочих дней будут нарушать сроки, из-за колебания курса валют будут последствия и в области закупки оборудования. Но пока все нормально", - сказал он.

А председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края отметил, что последствия пандемии для сельского хозяйства, по его мнению, будет гораздо менее ощутимы, чем в других секторах экономики. С ним согласился и руководитель дивизиона круп одного из ведущих российских агрохолдингов "Националь". "Думаю, что для сельского хозяйства последствий будет меньше, чем в отрасли предоставления услуг. Надеемся, что все будет хорошо, насколько это возможно", - полагает Попов.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспортируемой продукции является зерно. Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Также Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ.