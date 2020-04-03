{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Аграрии на Кубани адаптируются к карантину, не прерывая посевной кампании

Карантин в регионе действует с 31 марта

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Аграрии Кубани, основного сельскохозяйственного региона РФ, адаптируются к процессу работы в условиях карантина, введенного из-за угрозы распространения нового коронавируса. Посевная кампания идет в штатном режиме, несмотря на необходимость оформления пропусков, сообщили ТАСС власти Краснодарского края и представители отрасли.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Краснодарском крае с 31 марта начал действовать карантин, который подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу, за исключением выхода в магазин или аптеку. Отменено движение межмуниципального общественного транспорта, а для передвижения на личном необходимо получать специальные пропуска. В соответствии с решением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сельскохозяйственные предприятия вошли в перечень системообразующих, их работа продолжается.

Трудности адаптации

Аграрии Кубани приспосабливаются к условиям работы в период пандемии, оформляя необходимые пропуска и разрабатывая новые способы коммуникации для разъяснения процессов их получения. Их три вида: для транзитного транспорта, для передвижения по территории всего региона, для передвижения внутри муниципального образования.

"Мы обеспокоены процессом оформления пропусков: у нас работают люди, проживающие в разных районах, пока межрайонных пропусков мало. Например, по моему направлению на 3 тыс. человек персонала у нас 13 межрайонных пропусков - сложно работать в таких условиях. Но мы готовимся, так как еду не производить нельзя", - сказал ТАСС руководитель дивизиона круп одного из ведущих российских агрохолдингов "Националь" Алексей Попов.

Руководитель коллективного сельхозпредприятия "Светлогорское", являющегося одним из крупных производителей яблок в Краснодарском крае, Игорь Евдокимов пояснил, что формы пропусков пока меняются, поэтому приходится их постоянно перепечатывать. "Это же не быстрый процесс: отделу кадров нужно собрать данные, напечатать пропуска, подписать, поставить печати, развезти работникам и вручить в руки, потому что по почте же не пошлешь", - пояснил он.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев рассказал ТАСС, что на данный момент идет процесс адаптации к условиям работы в период изоляции, возникающие сложности связаны с тем, что карантин был введен в регионе очень оперативно.

"Организационные моменты возложены на власти районов и министерство сельского хозяйства края. Муниципалитеты приняли постановления, в которых утвердили пернчни хозяйств, которые имеют право работать в условиях карантина. Есть проблемы такого характера: человек живет, например, в Краснодаре, а его хозяйство находится в другом муниципалитете, ему нужно получить пропуск и на выезд из Краснодара, и на перемещение по муниципалитету, где он работает. Все это произошло в авральном режиме, поэтому, я думаю, день-другой и все формы пропусков отшлифуют", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разъяснительную работу для скорейшей отладки этого процесса сейчас ведут не только власти - сами аграрии также присоединились к этому процессу. "Мы создали в мессенджерах площадки для фермеров нашего края, где разъясняем им где, как и какие документы нужно получать для проезда. А так в полях процесс сева идет отлаженно: идет сев яровых культур, свекла почти посеяна, идет сев подсолнечника, кукурузы, сои, ведутся "уходные" работы на озимых и колосовых", - отметил он.

К каким последствиям готовятся аграрии

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности журналистам сообщили, что руководители сельхозпредприятий продолжают подавать заявки на спецпропуска, они обрабатываются, и в приоритетном порядке выдаются разрешения. В первую очередь их получают предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность региона и страны.

"Все работы в полях проходят в штатном режиме. На сегодняшний день посеяно 504 тыс. га яровых культур, что выше уровня прошлого года на 267 тыс. га. В частности, на 96% завершен сев сахарной свеклы, на 36% - подсолнечника. Практически завершена вторая подкормка озимых культур азотными удобрениями, началась обработка гербицидами", - говорится в сообщении ведомства.

При этом директор одного из крупных сахарных заводов на Кубани "Успенский сахарник" Сергей Шатохин сообщил, что в отрасли имеются опасения по поводу последствий пандемии. "Скорее всего, поставщики из-за нерабочих дней будут нарушать сроки, из-за колебания курса валют будут последствия и в области закупки оборудования. Но пока все нормально", - сказал он.

А председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края отметил, что последствия пандемии для сельского хозяйства, по его мнению, будет гораздо менее ощутимы, чем в других секторах экономики. С ним согласился и руководитель дивизиона круп одного из ведущих российских агрохолдингов "Националь". "Думаю, что для сельского хозяйства последствий будет меньше, чем в отрасли предоставления услуг. Надеемся, что все будет хорошо, насколько это возможно", - полагает Попов.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспортируемой продукции является зерно. Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Также Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РЖД предоставили скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов
По словам заместителя гендиректора холдинга Алексея Шило, данная мера призвана уменьшить транспортную составляющую в цене перевозимой продукции и обеспечить наличие в достаточном количестве товаров в магазинах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС