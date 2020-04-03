Исполняющей обязанности министра финансов Ингушетии назначена Лиана Плиева

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Исполнявший обязанности министра финансов Ингушетии с 12 ноября 2019 года Дмитрий Дормидонтов покинул свой пост, эту должность заняла Лиана Плиева, которая до этого была и. о. министра экономического развития региона, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

Плиеву назначили и. о. министра экономического развития 22 января. "Лиана Плиева теперь занимает должность и. о. министра финансов, Дормидонтов покинул пост по собственному желанию. Исполнять обязанности министра экономического развития будет замминистра Ася Кациева", - сказали в пресс-службе.

Плиева является кандидатом экономических наук. До утверждения в новой должности она работала старшим контролером-ревизором контрольно-ревизионного отдела в оборонном комплексе управления Федерального казначейства по городу Москве, имеет опыт работы на различных должностях в Главном управлении Центрального банка РФ по Ингушетии, а также в постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ.