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Замглавы Минтранса Александр Нерадько может войти в совет директоров Шереметьево

В качестве кандидата также предложили первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель министра транспорта РФ и руководитель Росавиации Александр Нерадько может войти в состав совета директоров Шереметьево. Это следует из списка кандидатов в совет директоров от государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме Нерадько, в качестве кандидата также предложен первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, а также уже находящиеся в составе начальник департамента бизнес консультирования в "Аналитическом центре при правительстве РФ" Любовь Нисенбойм и руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

На данный момент в совет директоров Шереметьево входят генеральный директор аэропорта Михаил Василенко, президент "Шереметьево Холдинг" Роман Зиновьев, первый вице-президент - инвестиционный директор "Шереметьево Холдинг" Алексей Смагин, член совета директоров Александр Скоробогатько, заместитель руководителя Росимущества Илья Петров и бывший замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичРоссия
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