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В Крым прибыл первый пассажирский поезд, работающий на дизельной и электрической тяге

Состав станут использовать для перевозок пассажиров по маршруту Симферополь - Керчь с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд, который может двигаться на дизельной и электрической тяге, прибыл в Крым. Он будет использоваться как на электрифицированных участках, так и на тех, где электричества нет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая является оператором пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

В марте 2020 года генеральный директор федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин на заседании президиума крымского парламента сообщал, что для осуществления пригородных пассажирских перевозок в 2020 году поступит новый подвижной состав. Электропоезда, которые будут способны ходить как на электро-, так и на дизельной тяге, на неэлектрифицированных участках пути будут работать на маршруте Симферополь-Керчь.

"Обновленный подвижной состав ЮППК прибыл в Крым. Эксплуатация дизель-электропоезда серии ДТ1 планируется как на электрифицированных линиях, так и на неэлектрифицированных участках, что позволит обеспечить перевозки на маршруте Симферополь - Керчь с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и в Феодосии", - говорится в сообщении пресс-службы ЮППК.

Технические характеристики ДТ1 позволяют развивать скорость до 120 км/ч. Число сидячих мест - 370, общая вместимостью 878 мест. Для поездов разработан специальный дизайн, в нем использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки.

ЮППК, которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия и Феодосия - Армянск.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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