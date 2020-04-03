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Украинский Приватбанк подал новый иск против бывших собственников на $5,5 млрд

Иск касается двух серий транзакций, которые, как утверждает банк, "были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 годы"

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Украинский Приватбанк, национализированный в конце 2016 года, подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере $5,5 млрд, причиненных его бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба банка.

"Приватбанк подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере $5,5 млрд в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited", - отмечается в пресс-релизе.

Иск касается двух серий транзакций, которые, как утверждает банк, "были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 годы по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков и предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались Коломойским и Боголюбовым, по "мнимым" кредитным договорам, ни один из которых не был погашен".

Такие транзакции, уточнили в пресс-службе, включали схему, по которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами Банка - Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более $10 млрд.

Подачу иска прокомментировал член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова", сказав, в частности, что "бывшие владельцы банка проводили сомнительные транзакции в 2013 - 2016 годах не одни". "Теперь к Коломойскому и Боголюбову присоединятся один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре". "На Кипре проводили операции по выводу денег из банка. Сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда", - сказал Сульжик, добавив, что государственный Приватбанк ведет уже четыре судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.

Крупнейший на Украине Приватбанк правительство страны приняло решение национализировать в декабре 2016 года. Бывшие владельцы кредитной организации, связанные с ними компании и лица подали в суды иски с требованием признать национализацию незаконной. На рекапитализацию Приватбанка власти Украины потратили сумму, эквивалентную 6% ВВП страны.

Теги
УкраинаКипрКоломойский, Игорь Валерьевич
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