Кабмин выделил 321 млн рублей на премии медикам ФМБА, участвующим в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) более 321 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в борьбе с распространением коронавируса в России. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

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"Выделить ФМБА России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 321 197,5 тыс. рублей на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - указано в тексте.

Согласно распоряжению, ФМБА должно будет контролировать целевое и эффективное использование этих бюджетных ассигнований и представить в правительство доклад до 1 сентября текущего года.