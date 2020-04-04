Около 3 тыс. отделений Сбербанка будут работать в России с 4 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. отделений Сбербанка будут работать с 4 апреля по всей стране, при необходимости их количество будет увеличено. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Мы видим, что у наших клиентов есть спрос на физическое обслуживание в наших отделениях, и по этой причине уже начиная с субботы, 4 апреля, по всей стране будет работать 3 тыс. отделений Сбербанка. Мы активно следим за тем, как меняется спрос на услуги банка в наших отделениях, и готовы увеличивать количество отделений", - сказал он.

Ведяхин также отметил рост спроса на услуги, предоставляемые банком онлайн.

Ранее в социальных сетях пользователи сообщили, что пенсионеры не могут снять деньги с банковских карт из-за ограничения работы офисов Сбербанка. В пресс-службе госбанка информировали, что будут открыты дополнительные офисы и увеличено время их работы.