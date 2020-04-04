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Россия к концу апреля нарастит выпуск защитных костюмов для врачей в шесть раз

Глава Минпромторга Денис Мантуров поручил выпускать до 150 тыс. костюмов в сутки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские производители спецодежды и средств индивидуальной защиты к концу апреля должны нарастить выпуск защитных костюмов для врачей в шесть раз, до 150 тыс. в сутки. Такое поручение дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщили ТАСС в субботу в министерстве.

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"Продолжайте работу так, чтобы выходили как минимум на 150 тыс. в сутки до конца месяца, чтобы в совокупности с теми объемами, которые нам друзья из Китая будут поставлять, мы обеспечили полностью потребности всех медицинских учреждений наших регионов и тех органов исполнительной власти, которые задействованы с контактами по очагам заражения", - сказал министр, чьи слова привели в Минпромторге.

Россия импортировала из Китая 240 тыс. специальных защитных костюмов и заказала еще 1,05 млн с поставкой в апреле - мае.

Как сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас ряд крупных производителей средств индивидуальной защиты переходит на производство необходимых комплектов для врачей-инфекционистов, пока выпуская 25 тыс. в сутки.

"Отшивают образцы, меняют производство. Одобрены более 50 предприятий легпрома, которые будут выходить на промышленные масштабы начиная с 25 тыс. штук в сутки. Думаю, что будет больше", - сказал Евтухов. По его словам, большинство производителей, к которым обратилось министерство, подтвердило, что могут перейти на выпуск костюмов.

Кроме того, несколько десятков компаний легкой промышленности перешли на производство многоразовых масок, добавил он.

 

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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