Трюдо не исключил участия Канады в министерской встрече ОПЕК+ 9 апреля

ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает возможного участия Оттавы в министерской встрече ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 9 апреля в формате видеоконференции.

"Встреча в видеоформате, запланированная на понедельник, была отменена, но мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами и внимательно смотрим на то, как голос Канады может быть услышан во время этого важного совещания", - сказал он в субботу журналистам после ежедневного телеобращения к нации, отвечая на вопрос о намерении Канады принять участие в данной видеоконференции.

В пятницу Трюдо заявил, что Канада обсуждает с США варианты совместных действий, которые могли бы изменить ситуацию вокруг обвала мировых цен на нефть. Премьер-министр подчеркнул, что решения ОПЕК последних недель привели к "катастрофическому падению цен на нефть", что серьезно повлияло и на канадский нефтедобывающий сектор.

Ранее встречу планировалось провести 6 апреля. Созвать встречу ОПЕК+ в формате видеоконференции для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.