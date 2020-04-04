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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве определили органы, уполномоченные налагать штрафы на ИП и юридические лица

Распределение между органами объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет узнать на портале mos.ru

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Определены органы исполнительной власти Москвы, которые будут составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры: Объединение административно-технических инспекций; Департамент торговли и услуг; Префектуры административных округов и управы районов; Департамент образования и науки; Московская административная дорожная инспекция; Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости", - написал мэр.

Он добавил, что распределение между ними объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет узнать на портале mos.ru. Мэр отметил важность того, чтобы меры применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан.

"Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно - уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена", - добавил мэр.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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