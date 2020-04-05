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Кризис в Сирии

В Хаме восстанавливает работу крупнейший металлообрабатывающий завод Сирии

Как сообщил гендиректор предприятия, его проектная мощность - 288 тыс. тонн металла в год
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Описание
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
Генеральный директор металлообрабатывающего завода Абдулнасир эль-Машан
© Сергей Леваненков/ТАСС

ХАМА /Сирия/, 5 апреля. /ТАСС/. Крупнейший металлообрабатывающий завод восстанавливает свою работу в сирийской провинции Хама. Спрос на продукцию предприятия очень высок в связи с масштабным строительством в Сирии после возвращения мирной жизни в освобожденные от террористов территории, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Абдулнасир эль-Машан.

"Наша проектная мощность - 288 тыс. тонн металла в год, но, к сожалению, мы на нее не вышли, не хватает электричества. Из-за этого мы работаем только шесть часов в день, делаем только 50 тыс. тонн в год. Сейчас мы возрождаемся, надеемся, что со временем нарастим производство. Надеемся, что наш президент с помощью армии и наших русских братьев освободят районы в Сирии, чтобы наши дела пошли лучше", - рассказал директор.

По его словам, построенное в 1978 году предприятие до 2011 года было единственным предприятием такого профиля, перед началом войны появилось еще два производства в стране. В 2010 году предприятие запланировало масштабную модернизацию, однако было вынуждено отложить ее из-за начала военных действий. Работа предприятия практически полностью остановилась, рабочие защищали завод и свои дома от боевиков, которые орудовали в провинции.

После освобождения Хамы правительственными войсками при помощи российской группировки войск было решено возобновить работу завода, сюда поставили индийское оборудование. Предприятие начало перерабатывать металлолом и поставлять продукцию на рынок Сирии. "Поставляем только внутри страны, и то нашей продукции не хватает, потому что в Сирии идет большая стройка", - пояснил директор.

"Здесь безопасно"

На заводе работает почти 1 тыс. человек со всей страны. Работу здесь нашли также беженцы из провинций, захваченных террористами. Так, сейчас на предприятии в Хаме трудятся более 30 человек из Идлиба - последней провинции, которая не полностью подконтрольна сирийскому правительству.

"Ровно три года назад, 15 апреля, мне пришлось вместе с семьей бежать из Идлиба, потому что группировка "Джебхат ан-Нусра" [запрещена в России] зашла в нашу провинцию, начала забирать наши деньги, женщин, грабить. Я сильно испугался и уехал сюда с семьей, у меня четверо детей - сын и три дочки", - рассказывает рабочий Ахмед Шади.

Теперь, говорит рабочий, жизнь наладилась: у него есть хорошо оплачиваемая работа, семья обеспечена всем необходимым. "Мы переехали в Хаму, потому что здесь безопасно, государство нас защищает и дает нам спокойно жить и работать, обеспечивает продуктами и медикаментами. Я позвонил всем друзьям, которые живут на подконтрольной боевикам территории, рассказал, что у нас здесь хорошо жить спокойно. Сюда приехало много наших, потому что здесь безопасно", - добавил он.

Здесь видны следы войны - в стенах и на крыше некоторых корпусов зияют дыры после попадания снарядов. "Обстреливали из минометов, пулеметов. Погибли три наших рабочих, четверо пострадали", - рассказал директор Абдулнасир эль-Машан.

Сейчас, по его словам, на предприятии надеются на дальнейшую модернизацию. Недавно здесь побывали представители российского бизнеса и обсудили с руководством завода инвестиции в переоборудование и налаживание производства новых видов продукции.

Восстанавливаются и другие предприятия провинции Хама: недавно возобновили работу несколько хлебозаводов, открылся завод медицинского оборудования, запустились цеха по производству кирпичей и стройматериалов.

Восстановление Сирии

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены более 950 образовательных и около 240 медицинских учреждений, отремонтированы шесть автомобильных мостов и более 1250 км автомобильных дорог, проложены около 1150 км линий электропередачи, введены в эксплуатацию 200 объектов водоснабжения, 315 хлебопекарен, 775 электроподстанций, около 14450 промышленных предприятий.

В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций ведутся работы по восстановлению и ремонту 2710 жилых домов, 224 школ, 176 дошкольных учреждений, 241 медицинского учреждения, 203 хлебопекарен, 204 электроподстанций, 280 водонасосных станций и 90 культовых сооружений.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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