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Пандемия коронавируса нового типа

В ЕК заявили, что Европе из-за пандемии нужны инвестиции, как во времена плана Маршалла

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас необходимо принимать меры, которые позволят в среднесрочной перспективе выйти из сложившегося кризиса

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Бюджет ЕС нуждается в масштабных инвестициях на фоне потерь от пандемии коронавируса. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в авторской статье, которая опубликована в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

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По ее словам, сейчас нужно принимать меры, которые позволят в среднесрочной перспективе выйти из сложившегося кризиса. "Для этого нам нужны крупные инвестиции, некий план Маршалла для Европы. Прочный бюджет ЕС должен иметь центральное значение", - написала она. Фон дер Ляйен отметила, что "многие миллиарды евро нужно инвестировать сегодня, чтобы избежать большей катастрофы" в будущем.

Планом Маршалла называют программу США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАГерманияИспанияИталияФранцияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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