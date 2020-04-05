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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии создали резерв для помощи безработным

Размер помощи будет определяться индивидуально

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании создали резерв для оказания материальной помощи оставшимся без заработка из-за распространения коронавируса жителям республики. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

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"Позаботились и о той категории людей, которые имели какой-либо заработок, но на сегодняшний день его утратили. На этот случай у нас существует резерв на оказание материальной помощи. Каков ее размер, будет решаться индивидуально", - приводятся слова министра труда и социального развития Бориса Хубаева на официальном портале правительства республики.

Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 19 апреля 2020 года.

"Нужно учесть то, что люди остаются на этот период без заработных плат, потому что многие торговые точки закрыты - это объекты общественного питания и т. д. Каждый должен знать, что один на один с теми неудобствами, которые существуют в данной ситуации, они не останутся. Нужно использовать все резервы", - приводятся в сообщении слова главы республики Вячеслава Битарова.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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