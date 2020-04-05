РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. РЖД с 6 апреля отменяют поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград, говорится в сообщении холдинга.

Речь идет о поездах №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Для поезда №30 Калининград - Москва, который отправится сегодня из Калининграда, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что отменяет курсирование оставшихся поездов в сообщении с РФ.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее РЖД создали на официальном сайте холдинга раздел с актуальной информацией об отмененных на фоне пандемии коронавируса поездах, как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. В связи со снижением спроса РЖД сократили частоту курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые поезда, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.