{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

Речь идет о поездах Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. РЖД с 6 апреля отменяют поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград, говорится в сообщении холдинга.

Речь идет о поездах №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Для поезда №30 Калининград - Москва, который отправится сегодня из Калининграда, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что отменяет курсирование оставшихся поездов в сообщении с РФ.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее РЖД создали на официальном сайте холдинга раздел с актуальной информацией об отмененных на фоне пандемии коронавируса поездах, как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. В связи со снижением спроса РЖД сократили частоту курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые поезда, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Bloomberg: Россия снизит производство нефти на 10%, если США согласятся сократить добычу
По данным агентства, речь может идти о снижении производства на 1 млн баррелей в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС