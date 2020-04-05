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Минск отменил транзит поездов из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) из-за пандемии коронавируса отменяет поезда Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург, следующие транзитом через Белоруссию. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-центре компании.

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов, следующих транзитом через Беларусь. Это касается поездов №30/29 Калининград - Москва отправлением из Калининграда с 6 апреля, из Москвы - с 7 апреля, а также №80/79 Калининград - Санкт-Петербург (из Калининграда - с 7 апреля, из Санкт-Петербурга - с 9 апреля)", - сообщили в БЖД.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов.

Ранее в воскресенье БЖД сообщила, что с 5 апреля временно отменяет поезда Минск - Москва и Брест - Санкт-Петербург. РЖД сообщила о временной отмене с 6 апреля поездов, следующих из городов России в Калининград транзитом по территории Белоруссии и Литвы.

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