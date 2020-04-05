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Российский посол считает важным нарастить поставки нефти Минску до 2 млн тонн в месяц

По словам Дмитрия Мезенцева, выход на "законтрактованные объемы - это пример безупречного исполнения обязательств россиянами, и важно, чтобы так было и впредь"

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что Минску и Москве важно, даже с учетом потерь по первому кварталу текущего года, нарастить объем поставок нефти на белорусские НПЗ до 2 млн тонн ежемесячно, что предусмотрено балансами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

"Россия приняла практически весь пакет предложений [по поставкам нефти] по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться без премии", - сказал он. Мезенцев напомнил, что балансы по поставкам энергоносителей были согласованы сторонами еще в ноябре прошлого года. "Важно, даже с учетом потерь по первому кварталу, по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года, - сказал посол. - Рабочий оптимальный объем на два белорусских НПЗ (Новополоцкий и Мозырский) - это 2 млн тонн [в месяц], с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок [белорусских нефтепродуктов]".

По словам Мезенцева, выход на "законтрактованные объемы - это пример безупречного исполнения обязательств россиянами, и важно, чтобы так было и впредь". Как он отметил, также важно, чтобы у сторон не было стремления "давить друг на друга, соседа, партнера с тем, чтобы его сломать, что недальновидно и не дает результата". Глава российской дипмиссии выразил убежденность, что новое пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго РФ и которое начало реализовываться с заключением контрактов на апрель, "сформирует новую практику без запросов и ожидания". Мезенцев отметил, что спор, который продолжался в январе, феврале и марте, не сделал стороны сильнее, но показал, что им стоит более внимательно относиться к запросам друг друга.

Что касается возможности пересмотра цены на газ для Белоруссии, Мезенцев сказал, что сейчас, "когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, а она привязывается к цене на нефть, это для экспертного сообщества и энергетиков, газовиков посыл, чтобы это учитывать". "Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться", - отметил посол.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в апреле республика рассчитывает купить по новым контрактам с РФ 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127 за 1 тыс. куб. м, о чем было договорено ранее.

Теги
БелоруссияРоссия
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