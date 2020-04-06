Межрегиональные автоперевозчики меняют товарную структуру и просят господдержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Транспортные и логистические компании в условиях пандемии заявляют о зависимости от работы предприятий и переходе на перевозки товаров первой необходимости, а также просят помощи у государства. В Тамбовской области и Краснодарском крае отмечают рост объемов перевозок продуктов питания и средств дезинфекции, на Урале - прекращение поставок стройматериалов, а авторанспортники, входящие в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, уже представили свои предложения на федеральный уровень, включающие, в том числе, и пожелание об отмене платы по системе "Платон".

Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах заявил о необходимости исключения любых попыток ограничить товарные потоки между регионами.

Перевозка товаров первой необходимости

Начальник отдела логистики компании "Спецавтотранс" (Тамбов) Роман Жалнин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что объем перевозимых грузов не уменьшился, но коренным образом поменялась конъюнктура рынка. "Если раньше, например, мы возили очень много строительных материалов, мебели, то сегодня вырос спрос на средства дезинфекции: объемы доставки антибактериального мыла выросли в три раза, увеличился объем перевозимого корма для животных, отмечаем также ажиотажный спрос на товары первой необходимости - подгузники, одноразовые пеленки, салфетки. Все это сегодня активно завозится на склады крупнейших интернет-магазинов страны Ozon, Wildberries и так далее. Спрос на продукты питания колоссальный, особенно на муку, крупы, консервы", - рассказал Жалнин.

Директор ООО "Южная логистическая компания" (Ростов-на-Дону) Алексей Сергеев пояснил, что с учетом того, что компания работает на рынке FCMG (потребительские товары - прим. ТАСС), все изменения, происходящие на полках магазинов, на потребительском рынке, с небольшим временным промежутком отражаются на работе компании. Он добавил, что спрос на перевозки товаров первой необходимости сохранится в любом случае. "На сегодняшний момент есть даже небольшой рост в связи с ажиотажным спросом на крупы, на дезинфицирующие средства, поэтому есть увеличенная потребность в обеспечении транспортной доставки", - отметил Сергеев увеличение спроса на услуги компании.

Объем перевозки грузов для частных лиц сохраняется на прежнем уровне. Так, как сообщили ТАСС в филиалах транспортных компаний "Деловые линии" и GTD в ХМАО-Югре, они работают в прежнем режиме. "Изменений в нашей работе нет. Клиенты также могут привезти груз или заказать доставку из дома. Работаем в штатном режиме. Стоимость услуг не изменилась, как и время доставки. Повышенного спроса на доставку нет, но при этом нет и оттока клиентов", - сказал представитель компании "Деловые линии". В GTD сказали ТАСС, что также нет изменений в их работе.

А вот у компаний, которые занимаются перевозкой стройматериалов и промышленного оборудования, уже возникли сложности. Директор и учредитель ООО "Торговый дом Эталон" и руководитель представительства ассоциации "Грузавтотранс" в Свердловской области Анна Петрова рассказал, что, компания организует перевозки сыпучих грузов для строительной отрасли, а также спецсырья для производств для крупных компаний с непрерывным производственным циклом. "Если говорить о межрегиональных перевозках, то все запланированные рейсы на этой неделе были отменены. Причиной послужило закрытие самих компаний-производителей сырья. Убытки, соответственно, отметила она, несут и логистические компании, и компании перевозчики, и сами заказчики сырья", - сказала она, добавив, что в среднем в месяц компания организовывала около 15 межрегиональных рейсов. Если говорить о перевозках внутри региона, то по компании перевозки упали на 70%.

Соглашается с ней и член регионального отделения "Опоры России", региональный представитель по Омской области Национальной ассоциации грузового автотранспорта "Грузавтотранс" Ольга Данилко. Она рассказала ТАСС, что пандемия коронавируса привела и к падению объемов перевозок, и к задержкам. "Возникает масса проблем. Объемы уменьшились, так как закрыты заводы, с оплатами сложные моменты. Сотрудники контролирующих органов зачастую не очень понимают законодательство и неправильно трактуют его, в результате некоторые товары, например, банки для фасовки продуктов [питания], не считают предметом первой необходимости и не разрешают дальнейшее движение", - сообщила Данилко

Пограничные регионы

В регионах России, которые граничат с иностранными государствами, ситуация с ограничительными мерами влияет и на межрегиональные перевозки. Так, по словам Данилко, к проблемам привело и требование Республики Казахстан, с которой граничит Омская область, необходимость иметь загранпаспорт у водителей. "У многих водителей в принципе их нет, поэтому многие грузоперевозчики стали отказываться от таких направлений", - сказала региональный представитель "Грузавтотранса".

Она добавила, что это нововведение сказалось и на межрегиональных российских перевозках. Так, кратчайший путь из Омской области в западные регионы через Курганскую область лежит транзитом через территорию Казахстана. "Водители без загранпаспортов транзитом пройти не могут, им приходится ехать [в объезд] через Россию", - пояснила она. Согласно сервису "Яндекс.Карты", объездная дорога из Омска в Курган через территорию Тюменской области составляет около 680 км, что почти на 20% длиннее дороги через Казахстан.

Транспортные компании в Калининграде пока не ощутили существенного роста или падения заказов для перевозки грузов в регион с основной территории России в связи с пандемией и распространением нового коронавируса в Европе, сообщил ТАСС вице-президент транспортной компании "ДСВ-транспорт" Леонид Степанюк.

"Если говорить о Калининграде, то в любом случае речь идет о международных перевозках, даже если мы доставляем груз, например, из Москвы в Калининград или из Калининграда в Москву. Наш регион окружен Евросоюзом - все наши перевозки при выезде из области являются международными", - сказал он. "Некоторый спад объемов перевозок, конечно, есть, в связи с тем, что происходит в Европе. У нас заказов хватает, и мы стараемся ездить на 100%. У нас сейчас проблема не в отсутствии заказов и даже не в повышенных требованиях. Проблема в нехватке водителей", - сказал он.

Касаясь ситуации на границах, Степанюк отметил, что на пунктах пропуска наблюдается определенное напряжение, но оно, по его словам, некритично. "Очереди есть. И на границах они скапливаются, и в пунктах пропуска, но машины все наши грузятся и из Калининграда, и обратно. Особых задержек нет, единственное - больше времени занимают формальности, теряем время в связи с усиленным контролем раза в два больше, с учетом литовской стороны, но это естественно, - усиленный контроль требует определенных временных затрат. Но попытки, в том числе со стороны нашего регионального правительства есть, чтобы упростить контроль со стороны таможенных и других контролирующих органов. А усиленный санитарный контроль - это естественно в такой ситуации", - сказал он.

Проверки на дорогах

Начальник отдела логистики компании "Спецавтотранс" Роман Жалнин отметил, что время доставки увеличилось за счет того, что сам процесс приемки товара на складе стал проходить дольше. Если раньше водитель отдавал все накладные приемщику в руки, отгружал товар и уезжал, то теперь на складах действует система так называемых "бесконтактных окон", для которых нужно выписать специальный талон, а уже потом начинается процедура оформления документов. Кроме того, на всех объектах меряют температуру водителям, соответственно, это также отнимает лишнее время.

В пресс-службе УМВД России по Ненецкому автономному округу ТАСС рассказали, что на подъезде к Нарьян-Мару установлен стационарный пост ДПС, которого ранее не было, где останавливают все без исключения машины. Со 2 апреля из региона закрыт выезд на легковом транспорте, с 5 апреля - въезд, для грузовых автомобилей ограничений нет. "На въезде в Нарьян-Мар сотрудники ГИБДД проводят устный опрос всех въезжающих, в том числе на предмет посещения других стран, если есть загранпаспорт, смотрят отметки. Медики смотрят самочувствие и измеряют всем температуру, с учетом всех процедур досмотр грузовой машины занимает около 10 минут", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по НАО.

Какую поддержку ждут перевозчики

В пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) ТАСС рассказали, что союз отправил предложения свердловских предприятий в РСПП, а президент СОСПП Дмитрий Пумпянский смог передать предложения премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минэк РФ. В частности, предложения региональных предпринимателей выражают и пожелания автотранспортной отрасли.

Свердловские транспортники предлагают, в том числе, ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020 год, освободить от уплаты утилизационного сбора за большегрузные автомобильные транспортные средства экологического класса Евро 5 и Евро 6, предусмотреть освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе "Платон" в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Директор ООО "Торговый дом Эталон" Анна Петрова считает, что отключение системы "Платон" не будет иметь особого смысла, так как стоимость ее услуг включена в счет заказчика. А если идет речь о снижении цен логистических компаний, то и заказчик должен снижать отпускую цену конечному потребителю, отмечает она. Самая правильная мера поддержки в данном случае - это вернуть льготу по компенсации транспортного налога на стоимость, уплаченных в "Платон" средств, полагает Петрова.

Вице-президент транспортной компании "ДСВ-транспорт" Леонид Степанюк предлагает установить зеленые коридоры для грузового автотранспорта, как это сделано в ЕС, не устанавливать дополнительных ограничений для водителей-международников, обеспечить возможность их тестирования при въезде и выезде на международные автомобильные пункты пропуска, а также обеспечить непрерывный контроль за их здоровьем.

Он отметил, что в текущей ситуации транспортные компании нельзя ограничивать в работе как стратегическую отрасль. "Я глубоко убежден, что транспорт нельзя ограничивать ни в коем случае, ни в каких отношениях по перемещению, в том числе по карантину, также, как предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и продовольственную безопасность. Сейчас автомобильным транспортом перевозится 70% грузов, и нужно максимально обеспечить безопасность перевозок. Если будут попытки вводить ограничения, вводить карантин для водителей - транспорт встанет немедленно. Сейчас все идет хорошо, мы движемся, и если так все будет продолжаться, тогда напряжения и критических ситуаций будет гораздо меньше", - подчеркнул он.