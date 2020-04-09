"Россети" планируют установить 1,7 млн "умных" приборов учета электроэнергии до 2021 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Группа "Россети" намерена до конца 2020 года установить 1,7 млн приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Об этом сообщили ТАСС в группе.

"На сегодняшний день в группе компаний "Россети" установлено 3,6 млн приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных. До конца 2020 года "Россети" планируют установить 1,7 млн интеллектуальных приборов учета," - сказал представитель группы.

Потребители при установке новых приборов учета получат возможность использовать различные тарифные планы на электроэнергию, контроль качества и надежности поставляемой энергии через свой компьютер или любое мобильное устройство.

"Потребители смогут без дополнительных затрат видеть свой график нагрузки, что позволит перенести время включения энергопринимающих устройств и бытовой техники в периоды времени, когда тариф ниже, и получить реальную денежную экономию. Кроме того, потребителям не надо будет ежемесячно передавать показания приборов учета - они будут считываться в строго определенное время, и при желании потребитель всегда сможет их проверить", - уточнили в "Россетях".

Приборы учета

Новые индивидуальные приборы учета электроэнергии контролируют расход электроэнергии, дистанционно передают данные счетчика энергетикам, а также позволяют удаленно контролировать качество поставляемой электроэнергии.

Счетчики для потребителей из частного сектора снабжаются специальным пультом, с помощью которого можно контролировать потребление электроэнергии. Пульт передается потребителю в день установки прибора учета и подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

При переходе на новый счетчик данные о потреблении электроэнергии не теряются: показания старого прибора учета фиксируются и вносятся в акт допуска нового прибора учета в эксплуатацию. Эти данные передаются поставщику электроэнергии. После допуска прибора учета в эксплуатацию данные в личном кабинете клиента обновляются автоматически, для расчета потребленной электрической энергии используются показания нового прибора учета, пояснил представитель группы.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь" и "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.