Более 1 тыс. обращений поступило с конца марта в Центр поддержки экономики Москвы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Специалисты Центра поддержки экономики Москвы, который был создан в марте, рассмотрели уже более тысячи обращений от представителей бизнеса по вопросам, связанным с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

"Предприниматели обращаются в Центр поддержки экономики не только со своими проблемами, но и с конкретными предложениями о мерах поддержки, которые они хотели бы получить. С середины марта на горячую линию и на сайт Центра поступило более тысячи обращений от бизнеса. Большая часть обратившихся представляют сферу торговли, производства, общественного питания и бытовых услуг", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра, министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

По его словам, бизнесмены столицы считают главными рисками снижение выручки, прекращение деятельности и сокращение сотрудников. В качестве основных мер поддержки бизнес просит ввести арендные каникулы, налоговые послабления, отсрочку по оплате коммунальных услуг, поддержку в получении субсидий.

Как отметил министр, многие из этих предложений уже включены в меры поддержки экономики. В частности, наиболее пострадавшие от эпидемии отрасли получили отсрочку по уплате налогов и освобождение от арендных платежей за муниципальную недвижимость. Мнения предпринимателей также будут учитываться при разработке дальнейших антикризисных решений.

По данным пресс-службы, всю необходимую информацию о московских и федеральных мерах поддержки бизнеса можно получить на сайте Центра.

Меры поддержки

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Также предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий.

О ситуации с коронавирусом

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.