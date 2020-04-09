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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин 10 апреля обсудит меры борьбы с COVID-19 с членами Евразийского межправсовета

В повестке также вопросы взаимодействия стран - членов Союза в области госзакупок, таможенного регулирования и мер защиты рынка

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 апреля примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Ожидается обсуждение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Главы правительств государств - членов Союза обсудят совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, примут решения, направленные на обеспечение экономической стабильности, развитие взаимной и внешней торговли", - уточняется в сообщении пресс-службы российского кабмина.

На заседании планируется рассмотреть проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В повестке также вопросы взаимодействия стран - членов Союза в области госзакупок, таможенного регулирования и мер защиты рынка, интеграции национальных информационных систем, расчетов в национальных валютах, а также другие актуальные задачи функционирования Евразийского экономического союза и совершенствования его нормативно-правовой базы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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