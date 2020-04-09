Российский рынок акций завершил шестую сессию подряд ростом

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг завершил шестые торги подряд ростом на позитивной динамике мировых площадок. Оптимизм инвесторов связан с надеждами на удачное завершение переговоров ОПЕК+ и улучшение ситуации с коронавирусом.

Так, индекс Мосбиржи к завершению торгов подрос на 1,19% - до 2701,77 пункта, индекс РТС - на 3,67%, до 1155,49 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:08 мск опустился на 1,7% - до 73,7 руб., курс евро - на 0,82%, до 80,648 руб.

Нефть продолжала дорожать в преддверии переговоров ОПЕК +. Поддержку оказывали также сообщения о готовности нефтедобывающих стран снизить производство сырья. В ходе торгов стоимость Brent поднималась в моменте до $36,25 за баррель (+10,3%). Перед закрытием российского рынка июньские фьючерсы на Brent торговались на отметке $33,89 за баррель (+0,7%).

В четверг на рынке акций РФ превалировали покупки. Покупателей стимулировали надежды на то, что в ближайшие два дня крупнейшие нефтеэкспортеры придут к принципиальному согласию на новую сделку по сокращению добычи нефти, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы на завтра

В пятницу, 10 апреля, состоятся переговоры министров энергетики G20, участники которых также будут обсуждать вопросы стабилизации рынка нефти. Кроме того, инвесторы сохраняют надежды на скорый переход к снижению темпов распространения коронавируса, указывает Бахтин.

"Прездидент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, находятся вблизи пика вспышки эпидемии", - добавляет эксперт.

В пятницу большинство мировых бирж уйдут на длинные выходные. Фокус внимания инвесторов на российском рынке останется на нефти и вирусном новостном фоне.

Из макростатистики Бахтин отмечает публикацию данных по инфляции в США за март.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра может сформироваться в диапазоне 2600-2750 пунктов. Курс рубля к доллару будет зависеть от результатов переговоров нефтяных экспортеров.

"Рубль может продолжить укрепление, если ожидания рынка по масштабным сокращениям нефтедобычи подтвердятся. Нефть в таком случае может завершить неделю на уровнях $35-40 - реакция рынков на решение по новой сделке может быть весьма эмоциональной. В этом случае курс рубля может на время перейти в диапазон 70-73 руб. за доллар", - поясняет Бахтин.

Если стороны не смогут найти компромисс в ходе пятничного заседания G20, нефтяные цены могут продемонстрировать резкий спад, вслед за которым рубль также ослабится к уровням 77 руб. за доллар.

Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня ИК "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи - 2660 -2780 пунктов, по курсу доллара - 72,25-74 руб.