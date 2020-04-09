Авиакомпании получат субсидии за вывоз россиян исходя из расчета затрат на рейсы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям за выполнение вывозных рейсов для граждан РФ из-за рубежа. Перевозчикам будут возмещены затраты на полное обслуживание рейса, включая авиатопливо, горюче-смазочные материалы, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, а также оплату труда летного и технического персонала, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабмина.

"К возмещаемым затратам относятся подтвержденные платежными документами расходы по направлениям, связанным с выполнением рейса, включающим авиационное топливо, авиационные горюче-смазочные материалы, аэропортовое, наземное и аэронавигационное обеспечение полетов, оплату труда летного и технического персонала", - говорится в документе.

Кроме того, авиакомпаниям компенсируют бортовое питание авиационного и технического персонала и пассажиров, техобслуживание и ремонт самолетов, а также расходы на лизинг самолета, выполнявшего рейс, "за вычетом всех доходов от выполнения международного рейса (при наличии), от продажи авиабилетов, перевозки багажа, почты, грузов".

В документе также отмечается, что компенсация на одного пассажира не может превышать "величину нормального тарифа экономического класса".

Подать заявление на субсидию авиакомпании должны до 1 августа этого года.

В конце марта правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за эпидемии коронавируса.