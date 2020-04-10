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Президент Венесуэлы назвал историческими договоренности, достигнутые на встрече ОПЕК+

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК+ рассчитывают 10 апреля завершить переговоры о сокращении добычи нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг приветствовал договоренности, достигнутые на прошедшей в четверг встрече стран ОПЕК+ по вопросам добычи нефти.

"Я приветствую историческое соглашение, достигнутое между странами ОПЕК+. Благодаря ему мы внесем вклад в восстановление стабильности нефтяного рынка и мировой экономики", - написал он в Twitter. "Я поздравляю все делегации с тем, что они проявили отличную способность к диалогу и взаимопониманию", - добавил Мадуро.

Ранее ОПЕК в коммюнике, выпущенном по итогам онлайн-заседания, заявила, что министры ОПЕК+ рассчитывают в пятницу завершить переговоры о сокращении добычи на 10 млн б/с, начатые 9 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики. Источники ТАСС говорили, что участники встречи договорились сократить добычу на 10 млн б/с на период с мая по конец июня, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и "с гневом" покинула встречу. Обсуждения продолжатся в пятницу в рамках Группы двадцати (G20).

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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