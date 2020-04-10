WSJ: в Boeing рассматривают план увольнения 10% сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Руководство американской корпорации Boeing в условиях пандемии нового коронавируса рассматривает план, предполагающий сокращение числа сотрудников на 10%. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal .

По словам источников издания, обсуждается возможность того, что некоторые сотрудники компании досрочно уйдут на пенсию, часть персонала будет уволена, с другими специалистами раньше времени расторгнут контракты с выплатой компенсации. Согласно приведенным данным, в компании Boeing и различных ее подразделениях по всему миру работают сейчас около 160 тыс. человек.

В публикации констатируется, что окончательное решение о сокращении персонала на 10% еще не принято. Как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, будут ли увольнять сотрудников подразделения Boeing, выполняющего заказы в сфере обороны.

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис: в декабре 2019 года было объявлено о приостановке выпуска авиалайнеров Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.