{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министры энергетики G20 начали переговоры по ситуации на рынке нефти в онлайн-режиме

Целью встречи является обеспечение стабильности энергорынка и укрепления мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министры энергетики стран G20 под председательством Саудовской Аравии начали экстренную встречу в онлайн-формате, в ходе которой планируют обсудить смягчение влияния эпидемии коронавируса на мировой энергорынок, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Началось", - сказал собеседник агентства.

Целью встречи является обеспечение стабильности энергорынка и укрепления мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.

Заседания министров энергетики стран G20 станет продолжением начатой в четверг онлайн-конференции стран ОПЕК +. За исключением Мексики, все участники переговоров поддержали соглашение об ограничении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, в июле-декабре - на 8 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Теперь сделку осталось согласовать с Мексикой.

США, несмотря на приглашение, не участвовали в переговорах и не планируют присоединяться к сделке. Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, при текущей ситуации добыча нефти в стране и так будет снижаться. При этом механизма регулирования нефтедобычи в стране нет, это запрещено местным антимонопольным законодательством.

Реклама на ТАСС
ФАС: в РФ нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продуктов
Ведомство будет проводить антимонопольные расследования по информации Ассоциации компаний розничной торговли о росте отпускных цен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС