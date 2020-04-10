Министры энергетики G20 начали переговоры по ситуации на рынке нефти в онлайн-режиме

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министры энергетики стран G20 под председательством Саудовской Аравии начали экстренную встречу в онлайн-формате, в ходе которой планируют обсудить смягчение влияния эпидемии коронавируса на мировой энергорынок, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Началось", - сказал собеседник агентства.

Целью встречи является обеспечение стабильности энергорынка и укрепления мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.

Заседания министров энергетики стран G20 станет продолжением начатой в четверг онлайн-конференции стран ОПЕК +. За исключением Мексики, все участники переговоров поддержали соглашение об ограничении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, в июле-декабре - на 8 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Теперь сделку осталось согласовать с Мексикой.

США, несмотря на приглашение, не участвовали в переговорах и не планируют присоединяться к сделке. Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, при текущей ситуации добыча нефти в стране и так будет снижаться. При этом механизма регулирования нефтедобычи в стране нет, это запрещено местным антимонопольным законодательством.