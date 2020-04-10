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Пандемия коронавируса нового типа
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ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, 84% российских компаний испытывают на себе влияние последствий пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Жилищное строительство, автовокзалы и автостанции, аэропорты, сфера производства, торговли и ремонта автотранспорта, а также бытовые услуги и лизинг вошли в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей ЦБ РФ. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

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"Мы расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов. В расширенный перечень вошли: жилищное строительство. Далее в расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций; вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом - это, в частности, аэропорты; производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта; бытовые услуги", - сказала она.

При этом, по словам главы ЦБ, в отрасли жилищного строительства регуляторные послабления возможны только по отношению к ссудам, проблемы с которыми возникли именно в связи с пандемией коронавируса. "Также мы распространяем меры поддержки на лизинговую отрасль. Банки могут не ухудшать оценку качества реструктурируемого долга тех лизинговых компаний, которые сами, в свою очередь, реструктурировали платежи своих клиентов, чье финансовое положение ухудшилось из-за эпидемии. То есть, если лизинг идет навстречу своим клиентам, банк сможет пойти навстречу лизингу", - добавила Набиуллина.

Влияние последствий эпидемии новой коронавирусной инфекции испытывают на себе 84% российских компаний, заявила Набиуллина.

"Наш еженедельный опрос предприятий показывает, что уже 84% предприятий против 73% на прошлой неделе в той или иной мере испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, включая и влияние ослабления курса рубля", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
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