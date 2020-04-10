Страны ОПЕК+ согласовали меры по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседании, прошедшем в четверг в формате видеосвязи, согласовали комплекс мер по сокращению добычи нефти, направленный на стабилизацию рынка. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, открывая экстренную встречу министров энергетики стран G20, которая проводится в онлайн-формате.

"Вчера в формате ОПЕК+ был согласован комплекс мер по сокращению добычи, нацеленный на стабилизацию рынка. Хотел бы искренне поблагодарить всех участников переговоров - это важно как для производителей, так и для потребителей", - сказал он.

Министр отметил, что без сделки ОПЕК+ устойчивый мировой рост экономики невозможен, призвав всех нефтедобытчиков к совместным действиям в восстановлении мирового рынка нефти. "Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса", - сказал Новак.

Министр добавил, что роль G20 видит в поддержке этих усилий и считает, что кооперация стран двадцатки в настоящее время особенно востребована. "Необходимо вместе наладить необходимый механизм мониторинга и эффективных мер реагирования. И в этой ответственной работе должны принять участие все заинтересованные страны, в первую очередь те, кто возьмет на себя обязательства, направленные на балансировку рынка, а также профильные международные энергетические организации", - сказал Новак.

"Призываю всех к совместным действиям и принятию результативных мер по восстановлению энергетического рынка", - резюмировал министр.