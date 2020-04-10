ЦБ на одном из следующих заседаний будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ на одном из следующих заседаний будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки - Набиуллина. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, Банк России будет исходить из прогноза цены на нефть при принятии решений по денежно-кредитной политике.

"Из-за уже накопленного запаса для устойчивого восстановления цен на нефть потребуется, возможно, значительное время, измеряемое месяцами, а может и кварталами. И при принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России традиционно будет исходить из консервативного прогноза цены нефти и ее экспорта", - сказала она.