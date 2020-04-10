Набиуллина: сделка по продаже кабмину акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сделка по продаже правительству акций Сбербанка не угрожает финансовой стабильности страны, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Никаких угроз финансовой стабильности для того, чтобы начинать валютные интервенции, мы сейчас не видим", - сказала она, отвечая на вопрос, достаточно ли текущих операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила и продажи Сбербанка для поддержания финансовой стабильности РФ.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор располагает всем перечнем инструментов для обеспечения финансовой стабильности российской экономики.