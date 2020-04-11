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G20 проведет встречу по энергорынку в сентябре

В коммюнике по итогам заседания стран G20 также сообщается, что если потребуется, страны могут встретиться раньше

ТАСС, 11 апреля. Страны Группы двадцати обсудят влияние пандемии нового коронавируса и ситуацию на энергорынке на запланированной в сентябре встрече, если не будет необходимости провести ее ранее. Об этом сообщается в коммюнике по итогам заседания стран G20 по энергетике.

"Мы продолжим тесно сотрудничать и обсудим наши действия по борьбе с пандемией коронавируса и ситуацию на нефтяном рынке <...> на нашей запланированной в сентябре встрече. Но мы можем созвать встречу раньше, если потребуется", - говорится в коммюнике.

Участники также подтвердили свою приверженность сотрудничеству, чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, принимая во внимание положение каждой отдельной страны. "Мы признаем важность международного сотрудничества для поддержания стабильности энергосистемы", - заявили участники встречи.

В коммюнике по итогам переговоров G20 по энергетике конкретных квот по сокращению добычи нефти не содержалось. Источник ТАСС, участвовавший в вебинаре, сообщал, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Впрочем, министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти.

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